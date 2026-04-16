Жабий патруль: на дорогах Южного Урала началась миграция амфибий

На Южном Урале начался ежегодный сезон, когда земноводные массово перемещаются к местам нереста. Проблема в том, что их маршруты часто пересекаются с автомобильными дорогами. Тысячи жаб и лягушек гибнут под колёсами машин. Особенно тяжело приходится им в тёмное время суток: ослеплённые светом фар, амфибии впадают в шок и просто сидят на асфальте, не в силах уползти.

Экскурсовод, член Русского географического общества Юлия Маркова вместе с дочерью начала переносить жаб через дорогу к водоёму. Через осветивший тему ГТРК «Южный Урал» она обратилась к водителям: «Пожалуйста, будьте внимательны. Сбавьте скорость, если увидите жабу, постарайтесь объехать её. Животные не будут хаотично прыгать, поэтому объехать вполне возможно».

В других регионах уже существуют целые «жабьи патрули»: волонтёры в перчатках с вёдрами помогают амфибиям добраться до мест нереста. Например, в прошлом году в Пермском крае активисты спасли около десяти тысяч жаб. Этот опыт могли бы перенять и южноуральцы. Ведь одно нажатие на тормоз или лёгкий поворот руля — и, возможно, спасена не одна маленькая жизнь. А заодно и водитель почувствует себя чуточку добрее. Весна — время не только пробуждения природы, но и человеческого милосердия. Не давите жаб. Они этого не заслужили.