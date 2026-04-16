Породистую собаку, попавшую под колеса на азовской дороге, удалось спасти

Ветеринары спасли фокстерьера по кличке Джессика, которую сбила машина. Травмированное животное бросили умирать на обочине — если бы не волонтёры и помощь ветврачей, пëсика бы уже не было в живых. У собаки диагностировали вывих бедра, переломы и грыжу — сейчас ей нужна операция, а после — новый дом.

В Ростовской области развернулась драматическая история спасения породистой собаки. Фокстерьерша Джессика стала жертвой ДТП: водитель сбил её и скрылся, бросив животное с тяжёлыми травмами на обочине дороги. Как рассказали представители приюта «Феникс» порталу DonDay, беда пришла к Джессике не в первый раз. Неравнодушные люди заметили эту собаку ещё зимой, в сильный мороз, на парковке супермаркета, но тогда она смогла убежать. Волонтёры надеялись найти хозяев, но никто не отозвался. А в апреле местные жители сообщили, что фокстерьер лежит у дороги — её сбила машина.

«У Джессики очень серьёзные травмы костей: вывих левого бедра, перелом правой бедренной и подвздошной костей, грыжа, — уточнили волонтёры. — Повезло, что она осталась жива в этот раз». В Ростове-на-Дону собаке провели экстренную операцию. Если состояние позволит, её перевезут обратно в приют в Азове. Впереди долгая реабилитация. Сейчас сотрудники приюта активно собирают средства на оплату лечения и ищут для Джессики новый дом и любящую семью. Эта история — ещё одно напоминание о том, что даже за сбитое животное нужно нести ответственность. Но главное — что Джессика выжила и теперь у неё есть шанс на счастливую жизнь.

Увы, не так уж и редко братья меньшие оказываются на обочине жизни. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как в Красноярском крае патруль ДПС забрал котят у пьяного водителя без «прав» — пушистые малыши чуть не уехали в салоне арестованного автомобиля на штрафстоянку, но вовремя были спасены сотрудниками полиции.