Породистую собаку, попавшую под колеса на азовской дороге, удалось спасти

Сердце лихача за рулём оказалось каменным

Ветеринары спасли фокстерьера по кличке Джессика, которую сбила машина. Травмированное животное бросили умирать на обочине — если бы не волонтёры и помощь ветврачей, пëсика бы уже не было в живых. У собаки диагностировали вывих бедра, переломы и грыжу — сейчас ей нужна операция, а после — новый дом.

Татьяна Бибикова

В Ростовской области развернулась драматическая история спасения породистой собаки. Фокстерьерша Джессика стала жертвой ДТП: водитель сбил её и скрылся, бросив животное с тяжёлыми травмами на обочине дороги. Как рассказали представители приюта «Феникс» порталу DonDay, беда пришла к Джессике не в первый раз. Неравнодушные люди заметили эту собаку ещё зимой, в сильный мороз, на парковке супермаркета, но тогда она смогла убежать. Волонтёры надеялись найти хозяев, но никто не отозвался. А в апреле местные жители сообщили, что фокстерьер лежит у дороги — её сбила машина.

«У Джессики очень серьёзные травмы костей: вывих левого бедра, перелом правой бедренной и подвздошной костей, грыжа, — уточнили волонтёры. — Повезло, что она осталась жива в этот раз». В Ростове-на-Дону собаке провели экстренную операцию. Если состояние позволит, её перевезут обратно в приют в Азове. Впереди долгая реабилитация. Сейчас сотрудники приюта активно собирают средства на оплату лечения и ищут для Джессики новый дом и любящую семью. Эта история — ещё одно напоминание о том, что даже за сбитое животное нужно нести ответственность. Но главное — что Джессика выжила и теперь у неё есть шанс на счастливую жизнь.

Увы, не так уж и редко братья меньшие оказываются на обочине жизни. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как в Красноярском крае патруль ДПС забрал котят у пьяного водителя без «прав» — пушистые малыши чуть не уехали в салоне арестованного автомобиля на штрафстоянку, но вовремя были спасены сотрудниками полиции.

