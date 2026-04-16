Мотоциклист врезался в машину ДПС, и теперь его отец заплатит почти полмиллиона

В Кирове нарушитель правил дорожного движения на мотоцикле пытался скрыться от ДПС, но, удирая от погони, врезался в служебное авто инспекторов. Суд выставил огромный счёт за ущерб владеющему двухколесным транспортом отцу, равный едва ли не половине стоимости машины.

Мотоциклист, решивший уйти от погони, теперь расплатится за это круглой суммой. Как рассказывает агентство «Комсомольская Правда — Калуга» со ссылкой на Кировскую межрайонную прокуратуру, в августе 2025 года сотрудники ДПС преследовали нарушителя на мотоцикле, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Пытаясь скрыться, лихач столкнулся со служебным автомобилем и повредил его. Ущерб оценили в 455 тысяч рублей — это, как отмечают эксперты, едва ли не половина стоимости полицейской машины. Суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать эту сумму с самого мотоциклиста и его отца, который является владельцем транспортного средства. Теперь надзорное ведомство следит за исполнением решения.

Ирония в том, что попытка сбежать от полиции обернулась для нарушителя и его родителя не только административными протоколами, но и серьёзным ударом по бюджету. Вместо того чтобы просто заплатить штраф за нарушение ПДД, мотоциклист в итоге «подарит» полиции полмашины.

Его отец, вероятно, уже успел пожалеть, что доверил своё транспортное средство родному «байкеру». А сотрудникам ДПС, наверное, можно даже поблагодарить лихача — за такие деньги их автомобиль станет как новый. Вывод, собственно, очевиден: порой убегать от полиции дорого. Очень дорого.