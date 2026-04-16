Мотоциклист врезался в машину ДПС, и теперь его отец заплатит почти полмиллиона

Мотоциклист, решивший уйти от погони, теперь расплатится за это круглой суммой. Как рассказывает агентство «Комсомольская Правда — Калуга» со ссылкой на Кировскую межрайонную прокуратуру, в августе 2025 года сотрудники ДПС преследовали нарушителя на мотоцикле, который грубо нарушал правила дорожного движения.
Пытаясь скрыться, лихач столкнулся со служебным автомобилем и повредил его. Ущерб оценили в 455 тысяч рублей — это, как отмечают эксперты, едва ли не половина стоимости полицейской машины. Суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать эту сумму с самого мотоциклиста и его отца, который является владельцем транспортного средства. Теперь надзорное ведомство следит за исполнением решения.
Ирония в том, что попытка сбежать от полиции обернулась для нарушителя и его родителя не только административными протоколами, но и серьёзным ударом по бюджету. Вместо того чтобы просто заплатить штраф за нарушение ПДД, мотоциклист в итоге «подарит» полиции полмашины.
Его отец, вероятно, уже успел пожалеть, что доверил своё транспортное средство родному «байкеру». А сотрудникам ДПС, наверное, можно даже поблагодарить лихача — за такие деньги их автомобиль станет как новый. Вывод, собственно, очевиден: порой убегать от полиции дорого. Очень дорого.