Иосиф Пригожин пожаловался на свой новенький кроссовер Zeekr 9X

Российский рынок китайских автомобилей продолжает расширять аудиторию, захватывая не только массовый сегмент, но и гаражи представителей шоу-бизнеса. На этот раз в роли амбассадора премиального бренда Zeekr выступил продюсер Иосиф Пригожин. Его выбор пал на флагманский кроссовер 9X — модель, которая только начинает покорять дороги страны. Впрочем, вместе с технологичным автомобилем владелец получил и дискомфорт от незнания китайского языка.

Как сообщило сетевое издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Иосифа Пригожина, о покупке продюссером китайского Zeekr 9X стало известно 16 апреля. Модель, представляющая собой крупный гибридный кроссовер премиум-класса, привлекла шоумена сочетанием современных технологий и внушительного внешнего вида.

Однако, как это часто случается с автомобилями, поставляемыми по «серому» импорту, первый же день эксплуатации выявил существенный бытовой недостаток. Бортовой компьютер и мультимедийная система автомобиля «общаются» с владельцем исключительно на родном им языке.

«Замучился, потому что там всё на китайском. Я понял, что мне нужно найти возможность и всё-таки русифицировать, потому что китайский я быстро так не выучу», — честно признался Пригожин, поделившись первыми впечатлениями от интерфейса. Продюсер также уточнил, что уже находится в поиске профильных специалистов, способных адаптировать программное обеспечение автомобиля под российского пользователя.

Ситуация с Zeekr 9X показательна для текущего состояния авторынка. Несмотря на неплохое качество сборки и богатое оснащение, отсутствие официальных поставок и локализации программного обеспечения создаёт определённые неудобства для автомобилистов. Впрочем, спрос на русификацию порождает и предложение: рынок услуг по перепрошивке и адаптации «китайцев» растёт стремительными темпами.

Остаётся надеяться, что специалисты оперативно устранят этот недостаток, и Пригожин сможет наслаждаться поездками на новом автомобиле без лингвистических упражнений. В конце концов, для управления климатом и навигацией знание китайского языка не должно быть обязательным условием.