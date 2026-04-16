Девушка с монтировкой ответила таксисту за поцарапанный Jetour

Ночной инцидент на перекрёстке улиц Мира и Предтеченской в Вологде перешёл из плоскости дорожного спора в категорию административных дел. Участники конфликта, устроившие на проезжей части импровизированное выяснение отношений с повреждением имущества, могут урегулировать гражданско-правовые претензии самостоятельно, однако от ответственности за нарушение ПДД им уйти не удалось. Госавтоинспекция, изучив записи камер и показания очевидцев, привлекла к ответственности не только виновников столкновения, но и спешившего на помощь товарища.

Как сообщил информационный портал «Вологда-Поиск» со ссылкой на источник в пресс-службе УМВД России по Вологодской области, инцидент произошёл в ночь на 6 апреля. По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулём автомобиля Jetour при выполнении разворота создала опасную ситуацию для водителя такси на Renault. Обиженный таксист не стал спускать ситуацию на тормозах: он перекрыл путь оппонентке, нарушив тем самым правила остановки, после чего, по версии девушки, повредил её автомобиль — сломал боковое зеркало и оставил царапины на кузове ключом.

Реакция автоледи оказалась далека от дипломатичной. Взяв в руки монтировку, она сначала разбила лобовое стекло такси, затем покинула место происшествия, но через некоторое время вернулась и довершила начатое, повредив ещё одно стекло. Позднее в социальных сетях девушка разместила видеоролик, в котором заявила о своём «профессиональном» навыке обращения со стёклами, настаивая на том, что лишь ответила на агрессию со стороны таксиста.

Полицейские, проанализировав все обстоятельства, привлекли к ответственности обоих участников дорожной драмы. Водитель Renault наказан за нарушение правил остановки, а 26-летняя девушка — за целый букет нарушений: выезд на встречную полосу, игнорирование требований дорожных знаков и остановку в неположенном месте. Кроме того, протокол составлен и на её знакомого, который прибыл на место на помощь, но при этом совершил поворот налево через сплошную линию разметки вопреки требованиям знака.

Что касается повреждения автомобилей и имущественных споров, в полиции отметили, что участники конфликта вправе урегулировать эти вопросы в гражданско-правовом порядке. Теперь каждому из фигурантов ночной разборки предстоит заплатить весомые штрафы. Суммы, впрочем, вряд ли сравнятся с ущербом для репутации — особенно для человека, чьи навыки владения монтировкой стали достоянием городских пабликов.