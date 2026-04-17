Водители пассажирских автобусов устроили разборку прямо на маршруте

В городе на Дону на проспекте Нагибина произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов — точнее, это была «профессиональная» ссора, в которой пострадали ничего не понимающие пассажиры. Водители разругались — в результате инцидента были выбиты стёкла, а люди падали на пол.

В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов, видимо, решили, что правила дорожного движения и вежливость — это не для них. Они поскандалили прямо на дороге во время движения по своим маршрутам, финалом же их «шоу» стало серьёзное ДТП.

Как сообщает информационный ресурс «Привет-Ростов», эта авария произошла на проспекте Нагибина, но подрезать и переругиваться друг с другом водители общественного транспорта начали ещё на Ворошиловском проспекте. По словам очевидцев, всю поездку мужчины выясняли отношения, а затем водитель автобуса маршрута №65А якобы специально спровоцировал столкновение. В результате аварии в салоне были выбиты стёкла, люди падали на пол. Одна девушка разбила голову.

Полиция проводит проверку и устанавливает точную причину. По информации Госавтоинспекции, медицинская помощь потребовалась 61-летнему мужчине — пассажиру одного из автобусов. Степень тяжести его травм уточняется.

Возмущение очевидцев вызвало то, что двое взрослых мужчин, управляющих общественным транспортом, устроили «битву» на дороге, а расплачиваться за их амбиции пришлось простым пассажирам, в том числе, что весьма нелепо, пожилому человеку. Теперь полицейским предстоит разобраться, кто из «водятлов» больше виноват.

Конечно, главное, что никто не погиб. Хотя для пенсионера эта поездка в автобусе явно запомнится, ведь для пожилого человека она стала экстремальным аттракционом.