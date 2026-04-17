Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Александр Маннингер погиб в ДТП

Утром 16 апреля под австрийским Зальцбургом произошла трагедия, унёсшая жизнь известного голкипера. 48-летний Александр Маннингер, в прошлом игравший за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и сборную Австрии, погиб в ДТП. По информации от европейских таблоидов, его минивэн столкнулся с региональным поездом (что-то по типу российских электричек) на железнодорожном переезде.

Как рассказал спортивный портал «Чемпионат.ком», удар был такой силы, что автомобиль получил серьёзные повреждения. Маннингер находился в машине один. Прибывшие спасатели применили дефибриллятор, пытаясь реанимировать пострадавшего, но вратарь скончался на месте. Полиция выясняет, был ли вовремя включён красный свет на переезде и что именно стало причиной выезда автомобиля под поезд.

Маннингер выступал за топ-клубы Англии и Италии, был чемпионом Англии (1998) и Италии (2012), провёл 33 матча за сборную Австрии. Завершив карьеру в 2017 году в «Ливерпуле», он вернулся к своему первому ремеслу — стал плотником и занимался мебелью, а также владел долей в гостиничной сети. Трагическая гибель Александера Маннингера стала шоком для футбольного мира.