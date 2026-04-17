Корова устроила ДТП на Кузбасе: теперь ее владелец заплатит 1 млн рублей

В Кузбассе произошло ДТП, которое можно назвать роковым. В районе села Малый Антибес на дороге столкнулись иномарка и молодая корова. Животное погибло. А Kia Rio с женщиной за рулем от удара выкинуло на встречную полосу, прямиком под КамАЗ.

Как следует из релиза Мариинского городского суда, с которым ознакомился информационный сайт «VSE42.RU», 19 сентября 2024 года по трассе «Томск — Мариинск» на Kia Rio ехала жительница Мариинска. Внезапно на дорогу выбежала корова. Удар был такой силы, что машину выбросило на встречную полосу — где мчался КамАЗ. Каким-то чудом женщина из иномарки осталась жива и относительно легко отделалась — получила травмы средней тяжести.

А вот ее автомобиль Kia Rio в результате ДТП оказался полностью уничтожен. Экспертиза, которую провели чуть позже, подтвердила: избежать наезда на животное водитель не могла. Корова, а точнее — ее хозяин, должны были ответить перед законом. Но вот кто был владельцем коровы — оставалось загадкой. А предполагаемый владелец упорно твердил: «Не моя».

Более полугода женщина, оставшаяся без автомобиля, самостоятельно собирала доказательства, словно детектив из сериала. И в итоге обратилась в суд. Разбирательство длилось больше четырёх месяцев, но правда восторжествовала: свидетели и материалы дела указали на 45-летнего жителя села. Именно он и не уследил, когда его корова пошла гулять невесть куда и попала под машину, оставив без средства передвижения жительницу Мариинска. Суд взыскал с него 900 тысяч рублей — компенсацию материального и морального вреда. А потом добавились ещё 55 тысяч судебных расходов.

Женщина, возможно, сможет купить себе новую машину, и, несомненно, будет помнить: на дороге может появиться кто угодно. Даже с рогами и копытами.