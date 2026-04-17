Неадекват на Lexus ответит за то, что покалечил ребенка в смертельном ДТП

Очевидцы задержали пьяного водителя Lexus, после того как он на бешеной скорости протаранил две машины в Екатеринбурге — погибла женщина, её полуторагодовалый сын в коме. Дмитрий Гаренских, 24-летний сын обеспеченных родителей, 18 раз привлекался за нарушения ПДД, после аварии попытался скрыться, но неравнодушные люди бросились в погоню и не позволили ему уйти.

11 апреля в Екатеринбурге произошло жуткое ДТП, унёсшее жизнь молодой женщины и искалечившее её маленького сына. 24-летний Дмитрий Гаренских, находившийся в неадекватном состоянии за рулём Lexus, на бешеной скорости врезался в Toyota, ехавшую перед ним. От удара его внедорожник отбросило на встречную полосу, где он влетел в BMW. Обе машины загорелись. За рулём BMW была 30-летняя Анна. На заднем сиденье в детском кресле находился её полуторагодовалый сын. Женщину спасти не удалось — она скончалась в больнице. Мальчика ввели в искусственную кому. У погибшей остались также муж и шестилетний сын.

Сам виновник, несмотря на тяжелые травмы, попытался сбежать с места трагедии. Однако неравнодушные очевидцы — мужчины, находившиеся рядом, — не дали ему этого сделать. Они тут же бросились в погоню и задержали виновника аварии, не позволив скрыться от ответственности.

Как отмечает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», кировоградец Дмитрий Гаренских вырос в обеспеченной семье: отец — известный предприниматель, мать — главный бухгалтер городской администрации. Знакомые рассказывают, что парень употреблял запрещённые вещества. До этого его 18 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. После задержания водитель вёл себя вызывающе: по словам очевидцев, он угрожал полицейским связями и нецензурно выражался.

13 апреля Гаренских арестовали на пять суток за неоплату пяти ранее выписанных штрафов. Но уже 14 апреля суд избрал меру пресечения: виновник ДТП отправлен в СИЗО на два месяца, до 12 июня. На заседании он не проронил ни слова, лишь мотал головой или пожимал плечами. Лихачу грозит от пяти до 12 лет лишения свободы за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть человека и сопряжённое с оставлением места ДТП.