Водитель насмерть сбил пьяного пешехода, который прилёг на дороге

В Санкт-Петербурге Невский районный суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда от матери пешехода, погибшего в ДТП. Правда, пешком ее сын вовсе и не шел — в невменяемом состоянии опьянения он лежал прямо на проезжей части автомобильной дороги, где его и переехала Audi. Наезда мужчина не пережил.

И теперь ему придётся выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей

Как рассказало независимое интернет-издание «47 новостей», ДТП произошло 5 октября 2024 года на 81-м километре трассы А-180 «Нарва» в Ленобласти. И вот, спустя более полутора лет, мать погибшего пешехода потребовала с водителя круглую сумму за причиненный ей моральный вред — 2,5 миллиона рублей.

Однако суд, изучив обстоятельства, снизил сумму до 300 тысяч. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, ключевым фактором стало поведение самого погибшего: в момент наезда он просто лежал на дороге. В его крови нашли этиловый спирт в концентрации 2%, в моче — 3,1% и наркотический препарат.

Водитель автомобиля Audi, совершивший наезд, по заключению экспертов, не располагал технической возможностью предотвратить столкновение ни при фактической скорости, ни при скорости, соответствующей видимости дороги. Согласно ПДД, пешеход не должен был не только лежать на проезжей части, но даже задерживаться или останавливаться на ней. Тем более в состоянии сильного опьянения.

Суд отметил «грубую неосторожность потерпевшего, который поставил себя в опасные для жизни и здоровья условия». При этом закон обязывает водителя компенсировать моральный вред, даже если его вины нет. Поэтому сумма была взыскана, но значительно уменьшена.