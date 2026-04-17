Пьяный рецидивист угнал Camry из сервиса, разбил ее о грузовик и улетел в кювет

Матёрый рецидивист с шестью судимостями угнал Toyota Camry из автомастерской. 35-летний уголовник без «прав» на чужой иномарке врезался в грузовик и съехал в кювет — теперь ему грозит новый срок и обязательство выплатить четверть миллиона рублей, но пока он арестован на 15 суток.

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов произошло ДТП, которое могло закончиться трагедией, но, к счастью, обошлось без жертв. Виновником аварии оказался 35-летний мужчина с богатым криминальным прошлым — шесть судимостей за тяжкие преступления.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, водитель Toyota Camry во время обгона потерял управление, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. Прибывшие сотрудники ДПС заметили у него явные признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило наличие в организме алкоголя. Кроме того, у мужчины не оказалось ни водительских прав, ни документов на автомобиль.

В ходе проверки выяснилось, что машина была угнана. Рецидивист признался: он взломал ворота автомастерской и похитил иномарку, принадлежавшую клиенту сервиса. Ущерб владельцу оценили в 250 тысяч рублей. Теперь матёрому уголовнику грозит новое уголовное дело — уже за кражу. А за управление автомобилем в нетрезвом виде без прав ему назначили 15 суток административного ареста.

Шесть судимостей не стали ему уроком. Он снова за старое — теперь с алкоголем, угоном и ДТП. «Послужной список» говорит сам за себя: места не столь отдалённые ждут своего героя.