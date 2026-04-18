В Омске мужчина угнал авто, чтобы доехать до магазина за алкоголем

В Кировском округе Омска полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-21041. Владелец отечественной легковушки сообщил, что неизвестные похитили его машину ночью от дома на улице Дианова. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер, опросили местных жителей и вышли на след злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба МВД по Омской области, нарушителем оказался 27-летний омич, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина распивал спиртное с приятелями в квартире по соседству. Когда компания отправилась за новой партией алкоголя, он дёрнул ручку припаркованного ВАЗа и обнаружил, что машина не заперта.

После застолья молодой человек вернулся к «Жигулям», соединил провода зажигания и завёл двигатель. Проехав всего несколько метров, угонщик не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Кроме того, за оставление места аварии госавтоинспекторы составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Теперь задержанному грозит не только административная, но и уголовная ответственность.