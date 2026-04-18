В Красноярском крае задержали ранее судимого водителя снегохода в нетрезвом виде

В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сотрудники полиции повторно задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл во время патрулирования улиц села Туруханск. Автоинспекторы обратили внимание на снегоход «Буран Лидер» без регистрационных номеров и остановили его для проверки.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, за рулём снегохода находился 27-летний местный житель. При проверке документов у мужчины были выявлены явные признаки опьянения. Проведённое освидетельствование подтвердило: прибор показал 1,7 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха — это превышает допустимую норму в несколько раз.

В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что нарушитель уже был судим за нетрезвое вождение. Несмотря на предыдущее наказание, мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, за управление незарегистрированным транспортным средством мужчина привлечён к административной ответственности. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев. Сам снегоход помещён на специализированную стоянку.