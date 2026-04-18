В Забайкалье перевернулся автобус с пассажирами

В Забайкальском крае сегодня днём произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария случилась на 417-м километре федеральной автодороги «Чита — Забайкальск», которая является одной из ключевых транспортных артерий региона, связывающей краевой центр с приграничными районами.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края, водитель автобуса по неустановленной пока причине не справился с управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части, после чего опрокинулось на бок. Удар пришёлся на левую сторону кузова. Внутри салона в момент аварии находились пассажиры — предположительно, люди направлялись по межрегиональному маршруту.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции. Ещё 13 пассажиров, а также сам водитель автобуса, с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели и бригады скорой помощи.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Данные о погибшем и пострадавших уточняются.