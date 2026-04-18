В Ставрополе столкнулись три автомобиля: пострадали подросток и двое взрослых

В Ставрополе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на улице 45 Параллель. По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля Audi не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Hyundai.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, после удара иномарку по инерции отбросило, и она врезалась в стоявший рядом автомобиль Lada. В результате ДТП пострадали три человека. 36-летний водитель Hyundai и его 16-летний пассажир были доставлены в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Сама виновница аварии — 32-летняя водитель Audi — также госпитализирована. О состоянии пострадавших уточняется.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения женщины составляет 12 лет. За последние два года она уже 9 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент аварии она была трезва, однако такое количество штрафов говорит о систематическом игнорировании ПДД.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.