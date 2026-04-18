В Петербурге водитель попался на номерах с несуществующим кодом региона

В Петербурге Госавтоинспекция привлекла к ответственности владельца авто с фальшивыми знаками

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления Госавтоинспекции совместно с ОСБ ДПС выявили автомобиль с подложными государственными регистрационными знаками. Инцидент произошёл в ходе рассмотрения обращений граждан.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, внимание полицейских привлекла Toyota Camry, припаркованная во дворах на улице Лазо. На машине были установлены номера с несуществующим кодом региона «077».

Примерно через час сотрудники ОСБ ДПС в ходе оперативных мероприятий установили личность водителя иномарки. Мужчина был привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.2 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за установку на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков, даже если автомобиль в этот момент не эксплуатировался.

Полицейские призывают автовладельцев не рисковать и использовать только легальные регистрационные знаки. За подложные номера грозит штраф и другие меры административного воздействия. Проводится проверка.