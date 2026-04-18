В Красноярске пьяный мужчина угнал служебный автомобиль

В Красноярске сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне служебного автомобиля. Неизвестный мужчина неправомерно завладел машиной и скрылся. Позже транспортное средство с механическими повреждениями было обнаружено в одном из дворов на улице Шахтёров.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, оперативники Управления уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого Главка установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель. Мужчина был задержан по месту жительства. Предварительно установлено, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту угона отделом дознания отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Данное преступление не предполагает кражи машины, но наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.