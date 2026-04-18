Водитель погиб при обгоне в Свердловской области, врезавшись в опору

В Свердловской области водитель Lada погиб при обгоне, врезавшись в опору ЛЭП

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля Lada во время выполнения обгона не справился с управлением, его машину занесло, после чего произошёл наезд на бетонную опору линии электропередачи.

Удар пришёлся в переднюю часть отечественной легковушки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Медики лишь констатировали смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Назначено проведение расследования.