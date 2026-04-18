В Саратовской области при опрокидывании погиб водитель

В Ртищевском районе Саратовской области полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла вблизи деревни Битяговка. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Lada X-Ray не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Как сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области, удар пришёлся на крышу и боковую часть отечественного кроссовера. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Врачи лишь констатировали смерть.

Два пассажира — мужчины 34 и 30 лет — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. Их состояние уточняется.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.