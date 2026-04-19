В Серове в ДТП столкнулись пять автомобилей из-за ошибки на перекрёстке

В городе Серове Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах крупной аварии с участием пяти транспортных средств. ДТП произошло по улице Типографская. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Нива» на нерегулируемом перекрёстке, выезжая со второстепенной дороги, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, после столкновения «Хёндэ» потерял управление, вылетел на парковку и врезался в три стоявших там автомобиля: Ford Focus, Kia Soul, Renault Sandero. Все пять машин получили механические повреждения. К счастью, в результате массовой аварии никто не пострадал.

Водитель «Нивы» рассказал, что ехал по улице Победы со стороны Кирова. На перекрёстке он начал поворачивать налево, пропустив встречный автомобиль. В этот момент, по его словам, неожиданно появился Hyundai, и избежать столкновения не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя «Нивы» на месте — результат оказался отрицательным. Однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлены административные протоколы за отказ от медосмотра, непредоставление преимущества на перекрёстке и отсутствие полиса ОСАГО. Проводится проверка.