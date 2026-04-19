Автоледи опрокинула иномарку и бросила её, полиция разыскивает нарушительницу

В Братском районе женщина на Nissan X-Trail протаранила остановку и магазин, после чего скрылась

В Братском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции разыскивают женщину, скрывшуюся с места происшествия после ДТП. Авария произошла в городе Вихоревка на улице Северной. Водитель автомобиля Nissan X-Trail сначала совершил наезд на остановку общественного транспорта, а затем врезался в здание магазина, повредив его складские помещения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, на автобусной остановке и внутри продуктового павильона в момент аварии никого не было, поэтому никто из людей не пострадал. В результате ДТП иномарка опрокинулась, однако женщина, управлявшая автомобилем, сумела выбраться из машины и скрыться с места происшествия.

По словам очевидцев за рулём находилась женщина. Сейчас инспекторы ДПС устанавливают её местонахождение. Полиция обращается к нарушительнице с просьбой добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений.

Автомобиль Nissan X-Trail помещён на специализированную штрафстоянку. Женщине грозит лишение прав или административный арест. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.