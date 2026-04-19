В Пензе мужчина лишился почти 300 тысяч рублей при покупке автомобиля из Европы

В Пензе 56-летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль из Европы. Мужчина искал машину на интернет-площадках, когда с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником автосалона. Злоумышленник предложил выгодную цену — всего 273 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области, потерпевший польстился на низкую стоимость, снял деньги в банке и сразу же перевел их на указанный продавцом счет. После этого автомобиль так и не был доставлен.

Связаться с продавцом больше не удавалось — мужчина перестал выходить на связь. Пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В отделе полиции № 1 УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в крупном размере. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.