В Екатеринбурге Госавтоинспекция возбудила дело после наезда на ребёнка

В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. 49-летний водитель автомобиля Lada XRAY, двигаясь по Самоцветному бульвару в сторону улицы Фучика, допустил наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения машины.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбургской области, в результате аварии ребёнок получил травмы головы и ушибы. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в детскую больницу №9, где ей оказывается необходимая помощь. Состояние девочки уточняется.

Установлено, что стаж вождения мужчины составляет 30 лет, ранее он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент ДТП водитель был трезв. Автоинспекторам он пояснил, что ребёнок появился на проезжей части неожиданно, были применены меры экстренного торможения, но избежать наезда не удалось.

Мать пострадавшей рассказала, что девочка гуляла на улице и решила перебежать дорогу в неположенном месте, полагая, что так будет быстрее. При этом женщина отметила, что ранее проводила с ребёнком беседы о правилах безопасного поведения на дороге. В отношении водителя возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении матери к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.