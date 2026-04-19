В Ставрополе водитель спровоцировал ДТП, 2 пострадавших

В Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась на улице Тухачевского. 32-летняя женщина-водитель автомобиля Honda при совершении левого поворота не предоставила преимущество в движении, автомобиль и столкнулся с автомашиной Chevrolet под управлением 32-летнего мужчины.

ДТП в Ставрополе: водитель с 12-летним стажем поворачивал налево и врезался в иномарку

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, удар пришёлся в бок корейской легковушки. В результате столкновения пострадали два человека: 19-летняя пассажирка Chevrolet и один из водителей. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу краевого центра. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения женщины-водителя Honda составляет 12 лет. За последние два года она уже 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент аварии, по предварительным данным, водители были трезвы.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих участников ДТП устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.