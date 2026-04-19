В Петербурге в массовом ДТП пострадали трое детей

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту массового дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Авария случилась у дома 33 корпус 1 по улице Карпинского.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь от проспекта Северного в сторону проспекта Науки, при перестроении в другой ряд совершил столкновение с автомобилем Jeep. После этого Jeep последовательно врезался в Kia, Renault и Nissan.

В результате аварии пострадал 38-летний водитель одного из автомобилей Kia. Кроме того, травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в Nissan: дети в возрасте 10, 6 и 3 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.