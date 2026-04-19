В Асбесте у 63-летнего водителя нашли почти 1,2 промилле алкоголя

В Асбесте 63-летний водитель с 1,143 мг/л алкоголя отстранён от управления и ждёт суда

В городе Асбест Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт управления автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС остановили транспортное средство под управлением 63-летнего местного жителя. При проверке у водителя были выявлены явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, освидетельствование на месте показало наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,143 миллиграмма на один литр. Это значительно превышает допустимую норму. Состояние опьянения было официально установлено.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль нарушителя задержан и помещён на специализированную стоянку. Материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного решения.