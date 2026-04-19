В Челябинской области в результате наезда на препятствие погиб водитель

В Челябинской области водитель Lada врезался в опору моста на Озерском шоссе и погиб

В Озерском городском округе Челябинской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась на 10-м километре автодороги «Озерское шоссе».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, 63-летний водитель легкового автомобиля при неустановленных обстоятельствах выехал на разделительную полосу слева по ходу движения и врезался в опору моста.

Удар пришёлся в переднюю часть машины. Тормозной путь на месте происшествия отсутствует. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Врачи лишь констатировали смерть.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.