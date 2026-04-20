На трассе Орёл — Ефремов 66-летняя женщина пострадала из-за того, что водитель не справился с управлением на дороге, на которой была рассыпана щебенка. Автострада готовилась к ремонтным работам, но информации о безопасном дублере водитель «француза» не видел.

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано семь ДТП, одно из них — с пострадавшим. Так воскресным утром 19 апреля на 43-м километре автодороги Орёл — Ефремов водитель Renault Logan двигался со стороны областного центра в направлении посёлка Залегощь. Внезапно на проезжей части оказалась рассыпана щебёнка — как выяснило информационное агентство «Инфо-Сити», на участке готовились к ремонту дорожного покрытия. Мужчина наехал на каменную россыпь, потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии 66-летняя пассажирка французского авто получила телесные повреждения и была госпитализирована в областную клиническую больницу Орла. Сам водитель, к счастью, не пострадал. Теперь вопрос: кто рассыпал щебень на проезжей части и почему не оградил опасный участок? Подготовка к ремонту — дело хорошее, но если камни валяются прямо под колёсами, это не ремонт, а минное поле. Водитель, возможно, не ожидал такого препятствия. Ирония в том, что дорожные службы: прежде чем рассыпать щебень, не предупредили об опасности знаком. Полиция, несомненно, разберётся, кто же виноват в причинах ДТП.