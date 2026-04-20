«Короткий Богатырь догнал длинного Витязя» — это не шутка, а реальное столкновение крупных транспортных средств, после которого людям потребовалась помощь врачей. Удар был такой силы, что выбило стёкла и отвалились детали корпуса, а один из вагонов застрял при транспортировке с места аварии.

В странном ДТП пострадали водитель и семь пассажиров

Утром 20 апреля в Красносельском районе Петербурга на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого столкнулись два трамвая 36-го маршрута. Двухсекционный «Богатырь» 2023 года выпуска въехал в трёхсекционный «Витязь» 2024 года.

Как сообщает информационный портал «Фонтанка», двигающийся вторым трамвай в какой-то момент разогнался больше 50 км/ч. Роботизированная система активной помощи водителю оттормаживалась на максимально разрешённой позиции и снизила скорость, насколько было возможно, но избежать удара не получилось.

В результате пострадали водитель трамвая и семь пассажиров — все они были госпитализированы. По информации «Горэлектротранса» пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести. Однако чуть позже в областном комитете по здравоохранению сообщили о травмах средней тяжести.

После аварии один из трамваев застрял при транспортировке с места ДТП — его не с первого раза смогли увезти. Движение трамваев восстановили к 12:45, автомобильные заторы сохраняются. Водитель трамвая находится в шоковом состоянии, поэтому причины ДТП пока не ясны. Полиция и прокуратура проводят проверку.