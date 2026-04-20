18-летний водитель спровоцировал тройное ДТП и сбежал, хотя был трезв

В Мордовии произошло ДТП, которое ломает стереотипы. Обычно водители, удирающие от полиции или скрывающиеся с места аварии, бывают пьяны. Но этот случай — исключение. 18-летний юноша на ВАЗ-2110 был трезв, как стеклышко, но это не помешало ему сначала устроить массовое столкновение, а потом трусливо сбежать.

Как сообщает сетевое издание «Известия Мордовии» со ссулкой на региональную Госавтоинспекцию, молодой человек при выезде со второстепенной дороги нарушил правила и врезался в Lada Granta. От удара отечественную легковушку отбросило на Kia Rio, которая двигалась по встречной полосе. В результате тройного ДТП пострадал 42-летний пассажир иномарки — он был госпитализирован.

Сам виновник, который, к слову, даже не имел водительских прав, решил не дожидаться полиции и скрылся. Но далеко не уехал: его задержали принятыми мерами розыска. Все водители пострадавших авто, включая его, были трезвы. Но теперь молодому человеку придётся отвечать и за ДТП, и за оставление места аварии, и за езду без «прав».

Впрочем, то, что угонщик был трезв — возможно, в чем-то помогло ему избежать больших проблем, как это случилось в Свердловской области. Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», тогда полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя без «прав».