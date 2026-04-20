Водитель на кроссовере Chery съехал в кювет и докатился до аптеки

51-летний мужчина выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, не справился с управлением и съехал в кювет. Но автомобиль не остановился и покатился дальше — прямиком в здание аптеки. Иномарка протаранила стену. Водителя с места ДТП увезли в больницу.

В Аннинском районе Воронежской области у дома №14 по улице Карла Маркса села Народное произошло ДТП с необычным финалом. 51-летний местный житель за рулём автомобиля Chery Tiggo, по предварительным данным, не учёл дорожные условия и выбрал скорость, которая не соответствовала ситуации на дороге. В результате он потерял управление, съехал в придорожный кювет, после чего его внедорожник столкнулся со зданием местной аптеки.

Удар, судя по всему, был серьёзным: водитель получил телесные повреждения и был немедленно доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Теперь стражам порядка предстоит установить, что именно заставило мужчину разогнаться на опасном участке. Возможно, он отвлёкся, возможно, просто переоценил свои силы. Ясно одно: аптека не была запланирована конечной точкой маршрута. Хорошо, что в момент аварии в здании никого не оказалось — иначе пострадавших могло быть больше.

Сам виновник, судя по всему, рано или поздно поправится. Но водительский стаж ему, вероятно, придётся временно отложить.