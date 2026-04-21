Пьяная девушка на BMW без номеров устроила смертельное ДТП в центре Москвы

В центре Москвы на Садовом кольце произошло крупное ДТП. Тёмный BMW без государственных номеров вылетел на встречную полосу и протаранил шесть легковых автомобилей, среди которых также двигался мотоциклист. В результате аварии водитель байка погиб на месте. Ещё как минимум двое человек пострадали. На месте работают полицейские и медики. Очевидцы сообщают, что образовался серьезный затор в обе стороны.

Как сообщает сетевой ресурс телекомпании «5 канал», страшный дорожный инцидент случился утром 21 апреля. По предварительным данным, водитель BMW без номеров по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце. Он протаранил шесть двигавшихся впереди автомобилей, среди которых ехал и мотоцикл. Именно на байкера и пришелся главным образом удар. Очевидцы сообщают, что он был такой силы, что мужчина скончался практически сразу, еще до приезда скорой. Также сообщается еще как минимум о двоих пострадавших.

Личности погибшего и получивших травмы сейчас устанавливаются. Инспекторы ГАИ уже беседуют с водителем BMW, выясняя обстоятельства. Подтверждено, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Движение по Садовому кольцу пока остается практически перекрытым в обе стороны, автомобилистов просят выбирать пути объезда. Более детальная информация уточняется.