Из-за плохой погоды инспектор ДПС лишился здоровья и места работы

Бывший полицейский поскользнулся во время погони за нарушителем, получил травму, которую экспертиза не признала связанной со службой. Более того — полученные на смене ушибы стали причиной увольнения инспектора со службы по состоянию здоровья.

В Прокопьевске Рудничный районный суд отказал бывшему инспектору ДПС, который пытался взыскать с начальства 300 тысяч рублей компенсации. Мужчина участвовал в погоне за водителем, не выполнившим требование об остановке. Во время задержания он выскочил из патрульной машины, поскользнулся на обледеневшей дороге и получил травму. Позже её признали служебной. Истец заявил, что руководство не обеспечило ему безопасные условия работы. Из-за травмы он не смог дальше служить — и фактически остался без работы.

Как сообщает сетевой ресурс «VSE42.RU», суд назначил две экспертизы, которые не нашли связи между здоровьем истца и тем злополучным падением. Судья отметил: начальник отдела полиции не может повлиять ни на гололёд, ни на поведение нарушителя. Доказательств, что условия службы были опасными, нет. В иске отказали.

Грустная, конечно, история: человек рисковал жизнью, ловил нарушителей, а в итоге — подвела погода. Не лихач, не пуля, а обычный лёд поставил крест на карьере инспектора. И даже это не помогло получить компенсацию. Теперь бывший полицейский, наверное, вспоминает ту погоню с особой горечью.

