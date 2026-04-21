Зимняя резина не спасла: апрельская метель лишила мотора Hyundai Solaris

Не совсем обычное ДТП произошло накануне в Воротынском округе. Водитель грамотно подготовился к капризам весенней погоды: вовремя «переобул» машину обратно в зимнюю резину. Но про скоростной режим забыл. На заснеженной трассе М-7 его Hyundai Solaris не вписался в поворот, вылетел на обочину и угодил прямо в воду — в маленькое озерцо собралась талая вода в придорожной канаве. Движок моментально «схватил» гидроудар.

Днём 20 апреля на 556-м километре трассы М-7 в Нижегородской области разыгралась драма, которую, в принципе, можно было избежать. Но как бы то ни было, случилось досадное ДТП. Водитель Hyundai Solaris, прежде чем выехать на автомобиле по делам, учёл погодные условия: в округе вторые сутки бушует метель с мокрым снегом, и автомобиль был заботливо «переобут» в зимнюю резину. Но вот скорость движения мужчина выбрал явно не соответствующую климатическим условиям — дорогу замело, несколько сантиметров талого снега на асфальте сделали из шоссе каток.

Как пишет информационное агентство «Время Н», машину занесло, она съехала с дороги на обочину, а оттуда — прямо в придорожный «водоём». Водитель, к счастью, смог самостоятельно выбраться из салона, отделался без травм. А вот двигатель — нет. Вода, попавшая в цилиндры, вызвала гидроудар. Теперь мотор подлежит полной замене, что обойдётся невезучему водителю в круглую сумму.

Сезонная резина — это важно, но она не всесильна. Главное на скользкой дороге — адекватная скорость. Водитель забыл об этом, и теперь его автомобиль превратился в дорогой «конструктор» с убитым движком. Хорошо, что сам остался жив.