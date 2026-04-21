Skoda влетела в автобусную остановку и перевернулась на крышу

Как хорошо, что-либо автобусы ходят по расписанию, либо просто никому не понадобилось ехать в тот момент. На остановке в селе Воскресенское Череповецкого округа не оказалось ни одного человека. А иначе ДТП со статусной иномаркой стало бы смертельным. Водитель Skoda не справился с управлением, машину занесло, и на скорости машина влетела в остановку, после чего перевернулась на крышу.

В бетонном павильоне никого не было — иначе жертв могло быть больше

О дорожном инциденте, который произошёл накануне, рассказала ГТРК «Вологда» со ссылкой на областную ГАИ. 25-летний водитель автомобиля Skoda, по предварительным данным, потерял контроль над управлением. Машину занесло на скользкой дороге, и на скорости она влетела в бетонную автобусную остановку.

Удар был такой силы, что иномарка перевернулась на крышу. В салоне автомобиля находились три человека. Водителю Skoda и его 19-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. С травмами различной степени тяжести их доставили в областную больницу №2. Третий пассажир — молодой мужчина 2003 года рождения — серьёзных повреждений не получил, он лечится амбулаторно.

Пешеходам, которых на остановке не оказалось, можно считать, повезло. А вот пассажирам иномарки — нет. Хорошо, что все остались живы.