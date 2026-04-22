Citroёn упал в Обводный канал в Петербурге: водителю стало плохо за рулём

Как сообщает информационный портал «Фонтанка», ДТП произошло около шести утра у дома 54 по Лермонтовскому проспекту в Адмиралтейском районе. Водитель Citroёn объяснил аварию внезапным ухудшением здоровья: ему стало плохо, он перестал контролировать машину. Автомобиль сбил пешехода, пробил металлическое ограждение и упал в Обводный канал. Очевидцы вызвали спасателей.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, на месте работали 15 сотрудников и три единицы техники. Машину извлекли из воды с помощью автокрана. В результате происшествия пострадали двое мужчин: сам водитель, получивший лёгкие травмы, и 49-летний пешеход из Киришей, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. К утру движение на набережной не было сильно затруднено. Спасатели сработали оперативно.
Однако главный вопрос, который предстоит выяснить дознавателям: почему водитель не остановился при первых признаках недомогания? Ведь можно было съехать на обочину, включить аварийку, вызвать скорую. А не мчаться дальше, рискуя жизнями других. Хорошо, что пешеход остался жив. Но этот случай — напоминание: если почувствовали себя плохо за рулём, немедленно останавливайтесь.