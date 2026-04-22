Citroёn упал в Обводный канал в Петербурге: водителю стало плохо за рулём

Внезапная потеря сознания за рулём — кошмар любого водителя. Утром 22 апреля это стало реальностью для 51-летнего петербуржца на Citroёn. Ему стало плохо, он потерял управление, сбил 49-летнего пешехода и на скорости пробил ограждение набережной Обводного канала. Автомобиль рухнул в воду. Мужчина отделался лёгкими травмами, а вот сбитый им человек попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщает информационный портал «Фонтанка», ДТП произошло около шести утра у дома 54 по Лермонтовскому проспекту в Адмиралтейском районе. Водитель Citroёn объяснил аварию внезапным ухудшением здоровья: ему стало плохо, он перестал контролировать машину. Автомобиль сбил пешехода, пробил металлическое ограждение и упал в Обводный канал. Очевидцы вызвали спасателей.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, на месте работали 15 сотрудников и три единицы техники. Машину извлекли из воды с помощью автокрана. В результате происшествия пострадали двое мужчин: сам водитель, получивший лёгкие травмы, и 49-летний пешеход из Киришей, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. К утру движение на набережной не было сильно затруднено. Спасатели сработали оперативно.

Однако главный вопрос, который предстоит выяснить дознавателям: почему водитель не остановился при первых признаках недомогания? Ведь можно было съехать на обочину, включить аварийку, вызвать скорую. А не мчаться дальше, рискуя жизнями других. Хорошо, что пешеход остался жив. Но этот случай — напоминание: если почувствовали себя плохо за рулём, немедленно останавливайтесь.