Россияне массово пересаживаются на подержанные «Лады»

Российский рынок авто с пробегом в марте 2026 года продемонстрировал уверенный подъем, а его негласным символом стала легендарная «семерка» АВТОВАЗа, впервые с начала года вернувшая себе звание самой продаваемой модели. Покупатели, стремящиеся сэкономить на фоне подорожания новых машин, активно переключаются на вторичный сегмент, что постепенно формирует дефицит ликвидных предложений и подталкивает цены вверх.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первый весенний месяц россияне приобрели 475 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 15,3% превышает февральский результат и на 6% — показатель марта прошлого года. Примечательно, что предварительная оценка агентства была даже более оптимистичной — порядка 495 тысяч машин.

Безоговорочным лидером по объему продаж остается отечественная LADA: за месяц новых владельцев нашли 111,9 тысячи подержанных ТС этой марки. Второе место удерживает Toyota с результатом 50,3 тысячи единиц. Следом расположились две корейские марки, идущие практически вровень — Kia с показателем 25,3 тысячи и Hyundai с 25,1 тысячи проданных машин. Замыкает первую пятерку Volkswagen, нашедший 21,4 тысячи покупателей.

В десятку самых востребованных брендов также вошли Nissan, Chevrolet, Honda, Renault и Ford. Все они продемонстрировали заметный рост относительно февраля. В годовом выражении отрицательную динамику показала лишь LADA, потерявшая 7,8 процента. Наиболее же активно прибавили Chevrolet и Volkswagen — плюс 26,9 и 24,5 процента соответственно.

Однако главной интригой месяца стало возвращение на вершину рейтинга ВАЗ-2107. Ранее, в январе и феврале, «семерка» уступала первенство Kia Rio и не поднималась выше третьей строчки. В марте же было продано 9,4 тысячи экземпляров этой модели, и она вышла в абсолютные лидеры. Kia Rio откатилась на вторую позицию с результатом 8,7 тысячи машин, а буквально вплотную к ней идет Hyundai Solaris — 8,6 тысячи проданных автомобилей.

В перечне самых популярных авто с пробегом также оказались Toyota Corolla, Ford Focus, ВАЗ-2114 «Самара-2 и 2170 «Приора», Toyota Camry и LADA Granta. Все они улучшили февральские показатели. Впрочем, относительно марта прошлого года просели сразу три модели АВТОВАЗа: «Приора» потеряла 8,5%, «четырнадцатая» — 16,2%, а «семерка» — 20,8%.

Любопытно, что по итогам первого квартала продажи ВАЗ-2107 сократились почти на 20%, тогда как весь рынок подержанных машин прибавил около 5%. За три месяца «семерка» уступает и Solaris, и Rio, однако мартовский рывок позволил ей вырваться вперед по ежемесячной статистике.