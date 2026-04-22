Погоня в Петербурге закончилась вспыхнувшей Volvo

Как сообщает новостной портал «Фонтанка», инцидент произошёл на намывных территориях Василеостровского района. Сотрудники ППСП и ДПС попытались задержать мужчину, но он решил уйти от блюстителей правопорядка на своей Volvo. Погоня длилась недолго: автомобиль нарушителя внезапно загорелся. Причины возгорания пока не установлены. Сам водитель, предположительно, успел покинуть салон. Пострадавших нет. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства.
Не всегда, конечно, погоня за нарушителями заканчивается «файер-шоу». Ранее «АвтоВзгляд» рассказывал о длительной погоне через три города за автомобилем с психически нездоровой женщиной за рулем: преследование началось в Аксайском районе, затем переместилось в Батайск и финишировало уже на территории Ростова-на-Дону, куда стянули дополнительные экипажи для перехвата.