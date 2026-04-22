Дорожный конфликт в Коломягах закончился стрельбой из травмата

Не поделили дорогу — и в ход пошли кулаки и пистолет. В Приморском районе Петербурга на Орлово-Денисовском проспекте намедни вспыхнула ссора между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла в драку, а затем один из участников разборки схватился за травматическое оружие. Два выстрела — и оппонент с ранением предплечья оказался в больнице. Стрелка задержали по горячим следам.

Инцидент произошёл днём 19 апреля у жилого дома. Как сообщило сетевое издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчины не смогли мирно решить дорожный спор. Конфликт быстро перерос в потасовку, а затем 37-летний владелец травматического пистолета применил оружие. Он дважды выстрелил в своего 33-летнего оппонента. Пули попали в предплечье. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Стрелка задержали на месте, оружие изъято. Сначала ему оформили протокол о мелком хулиганстве, а затем полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Стрелок отправлен в ИВС на двое суток.

Дорога — не место для выяснения отношений с оружием. Словесная перепалка могла закончиться и смертью, пусть даже и по неосторожности — пуля, как известно, дура. Хорошо, что пострадавший выжил. А взявшему в руки травматическое оружие теперь грозит реальный срок. Стоит помнить: любые споры на дороге решаются через ГИБДД, а не на кулаках или, тем паче, пистолетом. Иначе можно из обиженного водителя превратиться в фигуранта уголовного дела.