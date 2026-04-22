Водитель Haval переломал пальцы в двойном ДТП в Сыктывкаре

В Сыктывкаре водитель Haval лишился покоя и двух пальцев после неудачного поворота. Он не занял крайнее правое положение при повороте направо, задел попутный Ford Focus, отправив его в припаркованную на обочине Kia Spectra, а сам заработал переломы большого пальца левой кисти и мизинца правой. 19-летний водитель Ford отделался внутричерепной травмой и гематомой. Оба были пристёгнуты, что спасло их от более тяжёлых последствий.

Как сообщили сетевому изданию «КомиИнформ» в республиканском Управлении Госавтоинспекции, ДТП произошло вчера, 21 апреля, в конце рабочего дня. 45-летний мужчина на Haval двигался по улице Куратова со стороны Интернациональной в направлении Первомайской. При выполнении правого поворота к дому №53 он не занял крайнее правое положение на проезжей части. В результате китайский кроссовер столкнулся с Ford Focus, который ехал попутно справа. От удара Ford врезался в припаркованную на обочине Kia Spectra.

В итоге водитель Haval получил переломы большого пальца левой руки и мизинца правой руки. Госпитализация ему не потребовалась. У 19-летнего водителя Ford диагностировали внутричерепную травму и подкожную гематому головы. Он также не был госпитализирован. Как отмечается в релизе, оба пострадавших были пристёгнуты ремнями безопасности. Без них травмы могли бы быть куда серьёзнее.

Даже при простом, казалось бы, манёвре — повороте во двор — нужно занимать правильное положение на дороге и смотреть в зеркала. Иначе можно остаться не только без пальцев. И ремни безопасности спасают, но от собственной невнимательности они не уберегут.