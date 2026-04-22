Есть среди нарушителей ПДД «гонщики», а есть «бегуны»: последние при столкновении с деревом вылетают из машины и мчатся дальше — уже на своих двоих. В ноябре 2025 года житель Каменска-Уральского устроил ночной квест для инспекторов ДПС: сначала не остановился по требованию, потом врезался в дерево, затем попытался сбежать. А когда его настигли, решил добавить в «копилку» нарушений ещё и кулачные бои.

Как рассказало сетевое издание «Вечерние ведомости», инцидент произошёл ночью на улице Алюминиевой. Сотрудники ДПС заметили автомобиль с нетрезвым водителем, включили маячки и потребовали остановиться. Вместо этого мужчина нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня. Однако пьяный «пилот» не справился с управлением: машина влетела в дерево у дома №40. После удара водитель выскочил из салона и пустился в бегство — видимо, решил, что на ногах он быстрее. Но инспекторы оказались выносливее. При задержании мужчина не успокоился: дважды ударил кулаком одного из полицейских. Тот испытал физическую боль и получил телесные повреждения.

Суд признал жителя Каменска-Уральского виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти (не опасного для жизни). Наказание — штраф 85 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, драчун обязан выплатить потерпевшему инспектору 100 тысяч рублей моральной компенсации. Ирония в том, что если бы мужчина просто остановился по требованию, ему бы грозил лишь штраф за пьяную езду и временное отстранение от вождения. Но он выбрал путь «героя»: погоня, дерево, побег и кулачный бой. В итоге его личный бюджет просядет на 185 тысяч рублей, а инспектор получит деньги за испорченные физическими страданиями нервы. Приговор, правда, пока не вступил в силу.