ГАИ разогнала вечеринку питбайкеров благодаря постам в соцсетях

Сомнений больше нет: Сомнений больше нет: придорожные полицейские сегодня внимательно следят за пользователями соцсетей. Очередное доказательство — гатчинские подростки, которые собирались устроить массовый заезд на питбайках. Они анонсировали маршрут в открытых пабликах, не подозревая, что инспекторы уже строят планы на их встречу. Полиция не просто прочитала посты, а организовала операцию с мотовзводом.

Как рассказало сетевое издание «47 Новостей» со ссылкой на информацию от отдела Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское», компания несовершеннолетних планировала устроить мотопробег на питбайках от ТРК в Гатчине до Туутари-Парка в Ломоносовском районе. Расстояние — почти 20 километров по дорогам общего пользования. Организаторы не скрывали планов: посты в соцсетях видели все, включая полицейских. И последние решили не ждать, пока юные гонщики устроят опасное «шоу», и направили к месту мотовзвод ОСБ ДПС №2 и несколько экипажей патрульных автомобилей.

В ходе рейда инспекторы составили 15 административных материалов. Четырех подростков доставили в УМВД. Кроме того, нашелся мотоцикл, который числился в розыске. На кадрах, попавших в сеть, видно, как несовершеннолетние уверенно рассекают по дороге, не думая о правилах. Увидев полицию, часть из них бросила транспорт прямо на асфальте и в траве. Одного гонщика догнали уже у железнодорожных путей. Все средства передвижения отправились на специализированную стоянку.

Стоит напомнить, питбайк — это спортинвентарь. «Права» для езды по лесам и закрытым трассам не нужны. Но выезд на дороги общего пользования без категории «М» или «А» запрещен. Получить удостоверение можно только с 16 лет. Подростки же этого возраста либо не достигли, либо просто проигнорировали закон. Ирония в том, что они сами предоставили полиции все данные: место, время и маршрут. Социальные сети разоблачают лучше любого детектива. Теперь юные байкеры будут знакомиться с административной ответственностью и, возможно, задумаются: если уж хвастаться планами в интернете, то хотя бы не нарушая ПДД. А полиция, в свою очередь, показала, что мониторинг соцсетей — не миф, а рабочий инструмент.