Житель Воронежа сжег четыре машины, чтобы погасить кредит

Обычно аферисты звонят, чтобы украсть деньги. А тут предложили... погасить долг через поджог. И нашелся человек, который согласился. 36-летний воронежец поверил, что сжечь чужой Ford — вполне законный способ расплатиться по кредиту. Заодно сгорели еще три машины по соседству. Мошенники подтвердили: долг закрыт. А полиция тем временем открыла уголовное дело.

Как рассказал историю государственный интернет-канал «Россия» со ссылкой на пресс-службу МВД Воронежской области, в конце марта мужчине позвонили «из банка». Сообщили о долге 40 тысяч рублей и предложили альтернативный способ погашения — поджечь автомобиль. Не задавая лишних вопросов, 5 апреля воронежец отправился на улицу Кривошеина и выполнил инструкцию. Ford вспыхнул, но пламя перекинулось на соседние Nissan X-Trail, Haval J7 и ВАЗ-2111.

Аферисты перезвонили и «одобрили» транзакцию: долг, дескать, погашен. Полицейские по камерам быстро вычислили поджигателя. Мужчина признал вину. Сумма ущерба устанавливается, но ясно, что она многократно превышает 40 тысяч. Ирония в том, что он не только не избавился от долга, но и приобрёл новый — перед законом. Теперь ему грозит уголовная ответственность за умышленный поджог чужого имущества.

А вообще следует запомнить: если звонят из банка и предлагают что-то поджечь — это точно мошенники. Лучше просто кладите трубку.