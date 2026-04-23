14-летний парень купил Lexus на украденные у матери деньги и чуть не попал в ДТП

Главный вопрос повис в воздухе: зачем 14-летнему мальчику понадобился Lexus? Мать, у которой украли деньги на эту покупку, писать заявление не станет — это же сын. Однако она обязана выяснить мотивацию. Что двигало подростком: желание впечатлить сверстников? Ощущение вседозволенности? Или просто отсутствие понимания цены труда? Ведь в маминой «кубышке» лежали её честно отработанные часы, а сын распорядился ими как своими.

В Мурино Ленинградской области 14-летний школьник устроил заезд на Lexus по газонам и едва не сбил группу детей. Как выяснил сетевой ресурс телекомпании «5 канал», подержанную иномарку мальчик приобрел самостоятельно — на деньги матери, взятые без ее ведома. Через знакомого подросток оформил «сделку» и выехал на «тест-драйв». Полиция быстро нашла нарушителя: машину изъяли, отправили на спецстоянку, а с несовершеннолетним провели беседу.

Но что стоит за этим поступком? Мать, по словам источника, не будет писать заявление. Это и понятно: семейные узы, нежелание портить жизнь сыну. Однако именно она должна сесть и спросить отпрыска: зачем тебе Lexus в 14 лет? Ты украл мои деньги — что ты чувствовал? Ты понимаешь, что чуть не убил чужих детей?.

А между тем юный «автомобилист» уже демонстрирует опасную модель поведения: кража, нелегальная покупка, вождение без «прав», игнорирование ПДД. Если не разобраться в мотивации сейчас, следующий «заезд» может закончиться трагедией. Да, мать не хочет сдавать сына полиции. Но как родитель она обязана понять: чем руководствовался мальчик, когда совершал каждое из этих действий. Иначе деньги, потраченные на Lexus, окажутся лишь малой частью будущих потерь. Хорошо, что на этот раз никто не пострадал. Но мотивация подростка остаётся загадкой, которую не решить без серьёзного разговора.