Тинейджер чуть не сгорел в автомобиле, который купил на день рождения

Мама хотела как лучше — подарила деньги на день рождения. Сын распорядился ими по-своему: купил подержанный ВАЗ-2105. Уже ночью он, будучи нетрезвым и без «прав», врезался в дорожный знак. Машина загорелась. Подросток чудом смог выбраться и едва не сгорел заживо. Теперь мальчик в больнице, мать — под административным протоколом. А автомобиль, который через пару лет мог бы стать символом совершеннолетия, превратился в груду металла.

Сегодня ночью в селе Нижняя Тавда Тюменской области 16-летний подросток не справился с управлением ВАЗ-2105. Автомобиль врезался в дорожный знак и от удара загорелся. Юношу госпитализировали с травмами. По счастливой случайности он не сгорел в машине.

Как сообщает интернет-газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на источник в областной Госавтоинспекции, показания алкотестера после выдоха мальчика составили 0,78 мг/л — значительно выше допустимой нормы. Но то, что тинейджер потребил алкоголь в праздничный для себя день — еще полбеды. Мать мальчика пояснила, что подарила сыну деньги на день рождения, но он приобрел на них автомобиль самостоятельно.

В отношении женщины составлен протокол по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения. Обстоятельства выясняются.

Так, увы, бывает — подарок чуть не стал смертельным. Мальчишка вполне мог подкопить деньги до достижения 18 лет и пойти учиться в автошколу. Но вот только дети, к сожалению, часто принимают импульсивные решения, за которые в лучшем случае расплачиваются родители. В худшем — сами дети или совершенно посторонние люди. Хорошо, что парень выжил, хотя и пострадал. Но впредь его маме стоит задуматься, прежде чем дарить подростку крупные суммы, надеясь на разумное ими распоряжение.