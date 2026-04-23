Пьяный механик угал из автосевиса машину клиена

Что может пойти не так, если оставить машину в ремонте у слесаря, который распивает алкоголь прямо на работе? 42-летний житель Липецкой области узнал об этом от полиции: его автомобиль Jetour оказался на спецстоянке. Угонщиком оказался пьяный механик, не имеющий водительского удостоверения. Он решил съездить в гости в соседний округ, надеясь к утру незаметно вернуть машину. Но планы нарушила Госавтоинспекция. Теперь у автослесаря — арест на 10 суток и два уголовных дела.

Как рассказало сетевое издание «Город 48» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Липецкой области, 35-летний слесарь автомастерской, находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться автомобилем клиента. Машина была оставлена в боксе на ремонт. Механик планировал съездить в Добринский округ в гости и вернуть авто до утра, надеясь, что никто не заметит. Однако сотрудники Госавтоинспекции остановили его, выявили признаки опьянения и отсутствие прав. Также выяснилось, что слесарь уже привлекался за пьяную езду.

В результате составлены административные протоколы за управление в нетрезвом виде без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО и за нарушение временного ограничения на пользование правом управления. Возбуждены два уголовных дела: по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное пьяное вождение) и по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Нарушитель арестован на 10 суток.

Подобные случаи в разных инверсиях, увы, происходят не редко. Бывают, конечно, и вопиющие истории. Так ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, как матерый рецидивист взломал ворота автомастерской и похитил иномарку, принадлежавшую клиенту сервиса.