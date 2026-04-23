Жительница Хакасии попалась на уловку мошенников с фейковым видео ДТП

Ловушка поджидает людей в желании смотреть жесткое видео. Достаточно одного клика по ссылке с надписью «видео с места ДТП», чтобы лишиться денег и получить кредиты на своё имя. В Ширинском районе Хакасии 63-летняя женщина попалась на эту удочку. Ей пришло сообщение от якобы знакомой, она перешла по ссылке, а через два месяца обнаружила, что на нее оформлены микрозаймы. Мошенники получили доступ к телефону. Остается только гадать, сколько еще людей клюнут на «сенсационные кадры».

Как рассказало сетевое издание «Пульс Хакасии» со ссылкой на источник в республиканском МВД, жительница Ширинского района 1962 года рождения обратилась в полицию после того, как в ее кредитной истории всплыли чужие займы на 55 тысяч рублей. В феврале ей в мессенджер пришло сообщение от имени знакомой — ссылка с подписью «видео с места ДТП». Женщина перешла по ней, в надежде увидеть что-то «жареное». В результате на телефон установился вредоносный файл, который дал злоумышленникам доступ к личным данным и приложениям. Сама пострадавшая поначалу не придала значения уведомлениям об одобрении кредитов — посчитала спамом.

Спустя два месяца, проверив кредитную историю, она обнаружила реально оформленные микрозаймы. Полиция возбудила уголовное дело. Дама оформила самозапрет на кредиты. Но осадок остался: желание посмотреть «эксклюзив» едва не стоило ей финансовых потерь. Мошенники используют нашу тягу к шокирующему контенту — будь то авария, убийство или катастрофа. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых. Лучше перезвонить и уточнить.