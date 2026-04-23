Самарские студенты придумали, как заранее предугадать ДТП

В двигателях и коробках передач для снижения трения используют смазочные материалы. В процессе работы в них накапливаются микрочастицы металлов: стали, меди, чугуна, алюминия. Резкий скачок их концентрации — это «сигнал бедствия», который говорит о начале разрушения механизма.
Если вовремя не принять меры, техника выйдет из строя прямо во время движения. Это частая причина серьезных ДТП. Существующие системы мониторинга либо дороги, либо сложны в использовании. Разработка самарских студентов решает проблему: фотоэлектрический датчик непрерывно анализирует масло и выявляет угрозу задолго до катастрофы.
Как пояснил участник проекта Александр Меньшиков, устройство работает как металлоискатель в масляной среде. В датчик встроен специальный приемник, который отличает обычное потемнение масла от реального износа. Прибор видит не только железо, но и цветные металлы, что важно для контроля втулок и подшипников. Это позволяет перейти от календарного обслуживания к обслуживанию «по фактическому состоянию» — более безопасному и экономичному.
Сетевая версия «Самарской газеты» со ссылкой на релиз пресс-службы вуза рассказала, что пока ведутся переговоры о внедрении датчиков в самоходные подвижные составы железной дороги. Но, возможно, скоро такие устройства станут обязательными на всех видах транспорта. Тогда водителям не придется гадать, когда заглохнет мотор. Прибор скажет сам.