Самарские студенты придумали, как заранее предугадать ДТП

Фотоэлектрический прибор ловит микрочастицы металла в масле за минуты

Представьте: вы едете по трассе, и вдруг двигатель заклинивает на полном ходу. Причина — микрочастицы металла, накопившиеся в смазке, о которых водитель не подозревал. Чтобы предотвратить такие ДТП, студенты Самарского политеха создали фотоэлектрический датчик. Он в реальном времени отслеживает износ двигателя и коробки передач, различая сталь, медь и алюминий. Прибор уже выдерживает +150 градусов и не требует сложной настройки.

Татьяна Бибикова

В двигателях и коробках передач для снижения трения используют смазочные материалы. В процессе работы в них накапливаются микрочастицы металлов: стали, меди, чугуна, алюминия. Резкий скачок их концентрации — это «сигнал бедствия», который говорит о начале разрушения механизма.

Если вовремя не принять меры, техника выйдет из строя прямо во время движения. Это частая причина серьезных ДТП. Существующие системы мониторинга либо дороги, либо сложны в использовании. Разработка самарских студентов решает проблему: фотоэлектрический датчик непрерывно анализирует масло и выявляет угрозу задолго до катастрофы.

Как пояснил участник проекта Александр Меньшиков, устройство работает как металлоискатель в масляной среде. В датчик встроен специальный приемник, который отличает обычное потемнение масла от реального износа. Прибор видит не только железо, но и цветные металлы, что важно для контроля втулок и подшипников. Это позволяет перейти от календарного обслуживания к обслуживанию «по фактическому состоянию» — более безопасному и экономичному.

Сетевая версия «Самарской газеты» со ссылкой на релиз пресс-службы вуза рассказала, что пока ведутся переговоры о внедрении датчиков в самоходные подвижные составы железной дороги. Но, возможно, скоро такие устройства станут обязательными на всех видах транспорта. Тогда водителям не придется гадать, когда заглохнет мотор. Прибор скажет сам.

