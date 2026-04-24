Пьяный водитель убедился в смерти сбитого им человека и скрылся

Ночной ремонт дороги запомнится рабочим жуткой находкой: на обочине лежало тело сбитого человека. Чуть позже в полицию обратились и очевидцы: люди видели, как после наезда на пешехода, водитель остановился, вышел из иномарки, убедился, что пешеход мертв — развернулся и уехал.

Как рассказало сетевое издание «Правда Севера», ночью в ОМВД России по Вельскому району поступил звонок от дорожных рабочих. На автодороге Коноша-Вельск, в районе деревни Никифорово, они нашли сбитого человека. Мужчина погиб на месте. Очевидцы заметили отъезжающий автомобиль Mitsubishi с видимыми повреждениями и запомнили номер. Благодаря их бдительности полицейские оперативно установили владельца — 30-летнего жителя поселка Усть-Шоноша.

Мужчину задержали по месту жительства. На его авто были характерные следы удара. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения. По предварительным данным, он ехал из Усть-Шоноши в сторону Вельска. Внезапно на проезжую часть выскочил человек. Водитель не успел затормозить. Он вышел из машины, удостоверился в смерти незнакомца, затем развернулся и уехал домой.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Пьянство за рулем и трусость — двойное преступление. Хорошо, что нашлись неравнодушные свидетели. Без них виновник, возможно, остался бы безнаказанным.