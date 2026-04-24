Юный «трюкач» на мотоцикле разбился в ДТП с Opel

Один из участников скандального «байк-шоу» в Крымске, за которое его уже оштрафовали, вновь сел за руль мотоцикла и выехал на дорогу общего пользования. И теперь медики борются за его жизнь в реанимации. Накануне на улице Шевченко парень столкнулся с автомобилем Opel. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб мозга. Состояние подростка тяжелое.

Как напомнило сетевое издание «Кубанские новости», в начале апреля двое несовершеннолетних устроили «показательные выступления» на питбайках на центральных улицах Крымска. Они демонстрировали трюки и маневрировали среди городского трафика, чем возмутили местных жителей. Заметив экипаж Госавтоинспекции, подростки бросили технику и скрылись. Полицейские эвакуировали питбайки на спецстоянку, а затем установили личности нарушителей — студентов местного техникума. В отношении каждого составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и назначили штраф 5000 рублей. Мототранспорт передали родственникам одного из подростков.

Трагическое продолжение случилось вчера около 17 часов на улице Шевченко. Один из участников того самого «байк-шоу» снова сел за руль мотоцикла, на этот раз модели Kayo. Он столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП 17-летний юноша получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Его госпитализировали в реанимацию центральной районной больницы Крымска в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.

Родителям стоило бы внимательно контролировать использование техники детьми. Юному гонщику, если он выживет, возможно, придется ответить уже не только за езду без «прав», но и за причинение вреда своему же здоровью.